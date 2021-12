Francesco Sarcina di nuovo papà: “Benvenuta mia dolce Yelaiah”

Per Francesco Sarcina, è davvero un periodo di grandi notizie: la nascita della terza figlia, infatti, segue di pochi giorni l'annuncio del suo ritorno al Festival di Sanremo insieme a Le Vibrazioni. La band, che ha appena concluso il tour con Beppe Vessicchio, sarà sul palco dell'Ariston nel 2022, per la quarta volta in carriera: ha già partecipato alla kermesse nel 2005, nel 2018 e nel 2020.