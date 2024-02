Francesco Renga & Nek: a Sanremo puoi gustare anche un caffè fatto da loro

In centro a Sanremo, Francesco Renga & Nek hanno preparato una vera e propria colazione, con brioche, biscotti, focaccia e non solo a totale disposizione dei giornalisti. Al bancone proprio loro, Francesco e Filippo, per dispensare caffè, cappuccini o tè, tra una parola e l’altra sull’imminente Festival di Sanremo che, per la prima volta, li vedrà in gara in coppia, dopo le esperienze individuali.