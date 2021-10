Francesco Renga, l'Insieme Tour è rinviato al 2022: le nuove date

Nei giorni scorsi, intanto, Francesco ha preso parte al grande concerto-evento di Marco Masini all'Arena Verona, per festeggiare i suoi 30 anni di carriera, che hanno visto Radio Italia solomusicaitaliana in qualità di Radio Ufficiale. Nell'attesa di rivederlo in tour, comunque, Renga continua a lavorare a nuova musica e al prossimo album di inediti, dopo il successo de “L'altra metà”.