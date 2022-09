Francesco Renga: il tour è rimandato a ottobre 2023. Ecco le nuove date

L’ultimo disco di inediti di Francesco Renga risale infatti al 2019 ed è “L’altra metà”, ma l’artista vorrebbe portare sul palco delle nuove canzoni quindi, con un video su Instagram, ha spiegato: “Dopo un’estate bellissima passata insieme sono tornato da un tour meraviglioso che ancora mi riempie l’anima, ho ricominciato a lavorare al disco e queste date che sono state spostate già di due anni artisticamente per me non hanno nulla. Io voglio fare un tour in cui vi porterà musica nuova e quindi sono costretto a spostare ancora queste date”.