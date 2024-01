Francesco Renga e Nek: nuovi concerti a Milano, Bologna e Roma

Dal 6 al 10 febbraio, Francesco Renga e Nek gareggeranno per la prima volta insieme sul palco dell’Ariston con Pazzo di te, disponibile da domani (giovedì 25 gennaio) in pre-save e pre-add. “È un omaggio onesto e sincero alle canzoni d’amore di un tempo lontano… quello dei Festival in bianco e nero. Canzoni così potenti nella loro apparente semplicità da risultare immortali”, hanno spiegato i due artisti. Saranno diretti dal Maestro Luca Chiaravalli. Indosseranno abiti sartoriali Made in Italy realizzati appositamente per loro da Maurizio Miri.