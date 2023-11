Francesco Renga e Nek: la “strana coppia” apre RADIO ITALIA LIVE

Nel corso del tour Francesco Renga e Nek hanno creato una sorta di gioco con il loro staff, che non ha mai messo il loro vero nome sulla porta del camerino dei due artisti, ma sempre quello di una coppia celebre della storia dello spettacolo. Si trattava di uno scherzo, ma in realtà aveva anche un senso più profondo e Filippo e Francesco ce lo hano spiegato: “Ci è piaciuto tanto essere Franco e Ciccio, Cochi e Renato, Starsky & Hutch… Ma c'è anche un motivo, quello che poi cerchiamo di raccontare anche ai nostri collaboratori. Se tu dici ‘Stanlio Ollio’ non pensi a Stanlio e Ollio, pensi a loro due come coppia, che sono un'entità diversa da ognuno singolarmente, quindi è un po’ l'idea che c'è alla base di questa avventura: non considerare Filippo come Nek o Francesco come Francesco Renga, ma considerare questa coppia come qualche cosa di terzo che si esprime in maniera totalmente libera e diversa da come faremmo singolarmente”.