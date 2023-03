Francesco Renga e Nek: il nuovo disco in lavorazione, il nuovo video e altri spoiler

Francesco Renga e Nek hanno fatto una videochiamata in diretta su Instagram in cui hanno svelato nuovi dettagli ai fan sul loro progetto insieme, che è partito la notte di Capodanno e che andrà avanti per tutto il 2023. La pubblicazione del duetto “L’infinito più o meno”, prevista per questo venerdì (10 marzo), l’evento speciale all’Arena di Verona del 5 settembre e i concerti in programma da ottobre sono infatti solo l’inizio.