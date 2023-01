Francesco Renga canta “Angelo” in duetto con la figlia Jolanda a Brescia

Francesco Renga ha cantato per la prima volta insieme a sua figlia Jolanda in occasione del concerto di apertura di "Bergamo-Brescia Capitale italiana della cultura", che si è tenuto in piazza della Loggia a Brescia. La serata è stata condotta da Ambra Angiolini, ex compagna dell’artista e mamma della ragazza che ha assistito alla scena dal palco.