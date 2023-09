Francesco Renga alla sua Jolanda: “Fiero della donna che sei diventata”

Il libro che segna il debutto in libreria della ragazza, 19 anni, si intitola “Qualcosa nel modo in cui sbadiglia”. Tra le prime copie già stampate e in vendita ce n’è una destinata anche al suo “papo”, il nomignolo con cui Jolanda chiama appunto il padre: “Qualcosa nel modo in cui ci capiamo anche se non ci capiamo, mi riempie di tutto l’amore che c’è tra di noi”, è la dedica che accompagna il regalo speciale, chiusa da un semplice quanto significativo “Ti amo”.