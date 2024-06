Francesco Gabbani: “Un brano per Sanremo 2025? Qualcosa che mi fa vibrare c’è…”

Quando Gabbani vinceva Sanremo 2017 con “Occidentali’s karma”, c’era Carlo Conti in veste di conduttore. Mesi fa, Gabbani tifava per lui per il dopo-Amadeus: “Sono molto felice per lui, gliel’ho anche detto perché abbiamo un bel rapporto”, commenta Francesco, ora che il ritorno di Conti in qualità di Direttore Artistico è ufficiale. L’artista, quindi, non nasconde di aver già accarezzato il pensiero di raggiungerlo sullo stesso palco nel 2025: “Indipendentemente dal rapporto con Carlo, tornare al Festival per me ha senso nel momento in cui c’è una canzone importante. Posso dire che, tra le cose che sto scrivendo, qualcosina che mi fa vibrare il cuore ci potrebbe essere…”. La regola, però, è sempre la stessa: “Aspettative basse!”.