Francesco Gabbani: "Sul nuovo album posso dire che..."

La scelta degli anni ‘50: come ti è venuta l’ispirazione e come mai proprio ora?

Il fatto di farla uscire in periodo pre-estivo è una scelta di fruizione del brano, perché il brano ha appeal estivo. Poi ogni canzone ha il suo giusto vestito, infatti nella mia produzione musicale c’è eterogeneità, non devo seguire una direzione specifica, perché la cosa fondamentale è la scrittura, poi il vestito che gli dai è basato sul gusto. Io poi sono nato suonando così, nei locali della toscana, avevo una band con cui facevo blues, perciò la dimensione di suonare nei locali e nelle piste da ballo è una cosa che ho vissuto in prima persona.