Francesco Gabbani schiaccia il tasto “Pausa” e racconta del suo professore preferito

Il pretesto per parlare della necessità di prendersi una pausa è nato da un verso del suo ultimo singolo “Spazio Tempo” in cui si citano il tasto “Rec” e il tasto “Play” e dal fatto che, su un ipotetico stereo, ci sono tanti altri tasti che si potrebbero schiacciare e usare come metafora della nostra società, come ha sottolineato l’artista: “All’interno della canzone ‘Spazio Tempo’ c’è una frase che dice ‘Schiaccia il tasto Rec e il tasto Play’ che sta a rappresentare il fatto che nella vita, in un modo o nell’altro, dobbiamo inventarci da un certo punto di vista, quindi schiacciare il tasto ‘Rec’ significa inventarsi, fare delle scelte fondamentalmente. E poi schiacciare il tasto ‘Play’, che consiste nel vivere di conseguenza a quello che hai registrato e quindi alle scelte che hai fatto. Ammesso che questi due tasti li abbiamo presi in considerazione, credo che forse, se dovessimo analizzare le altre opzioni di tasti che ci sono su un lettore di qualsiasi tipo, forse ogni tanto oggi bisognerebbe schiacciare anche il tasto ‘Pausa’, giusto per poter riflettere un po’ di più sulle scelte che abbiamo fatto e su come ci stiamo comportando su quella che è la nostra vita”.