Francesco Gabbani ritorna con un concerto nella "sua" Carrara

Francesco Gabbani è pronto per tornare a casa, non per staccare dai tanti impegni che affollano le sue giornate, tra cui il programma tv "Ci vuole un fiore" di cui è conduttore, bensì per esibirsi in un nuovo live, che si preannuncia come "un'esperienza indimenticabile". Il concerto-evento si terrà sabato 9 settembre a Carrara; dopo l'esperienza del 2016, Gabbani non aveva più avuto occasione di esibirsi nella sua città d'origine, nonché località in cui ha scelto di continuare a vivere.