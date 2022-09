Francesco Gabbani raccoglie i video dei fan per una sorpresa

Per dare un’idea di quella che dovrebbe essere l’essenza dei video che si aspetta di ricevere, il cantante ha anche spiegato qual è la sua idea di felicità: “La felicità è qualcosa che non cerco nel futuro, in qualcosa che deve arrivare. Provo a viverla nel presente, la cerco nelle emozioni che provo nell’attimo. Per me la felicità è, ad esempio, condividere con voi l’emozione ad un concerto, abbracciare un albero secolare e sentirmi un tutt’uno in sintonia con la natura e con l’universo, far nascere un sorriso su un volto che poco prima era triste”.