Francesco Gabbani: prova a indovinare il titolo del nuovo album!

Francesco Gabbani ha coinvolto i suoi follower di Instagram in un contest per indovinare il titolo del suo nuovo album, che uscirà a oltre due anni di distanza da “Viceversa”. L’artista ha scritto la frase sospesa “Volevamo solo essere…” e ha invitato i fan a completarla con la parola giusta per scoprire come si chiamerà il nuovo disco.