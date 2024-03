Francesco Gabbani: prima del Forum un tour sulle Isole

Francesco Gabbani sta pianificando un tour sulle Isole. Le prime due date, ma il calendario è in aggiornamento, si terranno il 2 maggio a Monreale (PA) in Piazza Guglielmo II, alle spalle del Duomo Patrimonio dell’Unesco e l’11 maggio a Melilli (SR) in piazza San Sebastiano antistante la Basilica Santuario San Sebastiano. “Sapete quanto io tenga all’ambiente e all’arte e quanto creda sia importante preservare la bellezza di ciò che ci circonda. Sarà la perfetta occasione per valorizzare i luoghi di interesse storico, artistico e culturale che ospiteranno i concerti, e per riscoprire insieme a voi dei gioielli di arte ed architettura che faranno da sfondo a queste speciali serate”, ha scritto Francesco dando la notizia.