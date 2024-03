Francesco Gabbani pensa al 2025: annunciate due nuove date

Francesco Gabbani, dopo il concerto al Forum di Milano previsto per il 19 dicembre, non si fermerà. Guardando già al 2025, ha infatti annunciato le date del 15 e del 22 marzo, rispettivamente a Mandela Forum di Firenze e alla Kioene Arena di Padova. I biglietti saranno disponibili in prevendita dalle ore 14.00 di giovedì 28 marzo. Il calendario delle date, inoltre, è in aggiornamento.