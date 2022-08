L’artista, nato il 9 settembre del 1982, ha annunciato questa nuova tappa sui suoi profili social, scrivendo: “L’avete chiesta in tanti, abbiamo fatto di tutto per esserci e finalmente ci vedremo in Sardegna Quale modo migliore per festeggiare il mio compleanno alla mezzanotte?”. Insieme a questa bella notizia ha anche pubblicato una galleria di foto e video delle ultime date del suo tour a Schiavonea e Breno.