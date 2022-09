Francesco Gabbani e la felicità live a Milano, con Ornella Vanoni, e Roma

Con queste due date speciali il cantautore desidera coronare un anno importante nel suo percorso artistico, in cui ha pubblicato il suo quinto lavoro in studio, dal titolo “Volevamo Solo Essere Felici”, ha condotto con successo “Ci vuole un fiore” il primo show green della televisione italiana in prima serata su Rai1 e ha debuttato nei panni di attore nel film “La donna per me” di Marco Martani prima di partire per un tour estivo con cui ha girato l'Italia e che si è concluso il 18 settembre al teatro Antico di Taormina.