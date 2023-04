Francesco Gabbani: le abitudini buone, “cattive” e da rubare (alla fidanzata)

Francesco Gabbani si è detto molto soddisfatto de L’Abitudine. La canzone ha un “aspetto pop”, ma un testo di spessore. “Se uno vuole, propone degli spunti per riflettere”, ha dichiarato. “Per riflettere su che cosa?”, si è chiesto per poi rispondersi: “In questo caso in particolare sull’abitudine. Sul nostro modo di vivere, sul fatto che nel sistema in cui viviamo, probabilmente, ci troviamo un po’ tutti incastrati in un meccanismo di consumismo sfrenato, dell’essere quello che si ha”, si è chiesto e poi risposto.