Francesco Gabbani in tour? "Qualcosa durante l'estate verrà fuori"

Parliamo della seconda puntata di “Ci Vuole un Fiore”: c’è stato il rischio che non andasse in onda

Sì, l’ospite di questa seconda serata è stato Roberto Vecchioni, che purtroppo questa settimana ha subito un lutto molto grave. Per rispetto abbiamo pensato di non mandare in onda la puntata, ma Roberto ha detto “abbiamo fatto una bellissima cosa insieme, perché non mandarla in onda?”. È stato eccezionale. Ti siamo vicini Roberto.

Questa sera alle 21.00 ci sarà la seconda puntata di “Ci Vuole un Fiore”. Non ci ho ancora fatto l’abitudine perché si tratta della conduzione di uno show che mi permette di non essere solo un conduttore puro: faccio alcune performance, ondeggio a tempo. Insomma, mi permette di fare alcune delle cose che faccio anche dal vivo. Quindi non è ancora un’abitudine, è una cosa nuova che mi piace molto.