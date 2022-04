Francesco Gabbani: il nuovo album e il tour estivo

Il tour estivo di Francesco Gabbani prenderà il via il 28 giugno da Capannori (Lucca). Poi, il 2 luglio l'artista si esibirà a Udine, il 10 a Vicenza, il 6 agosto a Breno (Brescia), il 9 ad Atri (Teramo), il 11 a Forte dei Marmi (Lucca), il 27 ad Alberobello (Bari), il 10 settembre a Montjovet (Aosta), il 13 a Pisa e il 16 a Palermo: “Vi aspetto in tour, per tornare a cantare ed emozionarci insieme”, ha scritto Gabbani su Instagram. I biglietti per queste date sono già disponibili e il calendario è in aggiornamento. A ottobre, invece, l'artista ha in programma due concerti-evento: l'1 sarà al Forum di Assago (Milano), mentre l'8 canterà al Palazzo dello Sport di Roma.