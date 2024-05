Francesco Gabbani ha l’uomo giusto per il post Amadeus: “Per Sanremo ci vorrebbe…”

Con “Occidentali’s Karma”, Francesco Gabbani ha vinto Sanremo nel 2017, nell’ultima edizione condotta da Carlo Conti. Ed è proprio dal presentatore toscano che ripartirebbe per il futuro del Festival. Gabbani ha spiegato: “Amadeus ha fatto cose incredibili, difficilmente ripetibili dal punto di vista dei numeri. Trovare un erede è arduo come scelta. Io probabilmente farei riferimento a grandi garanzie. Il primo nome che mi viene in mente è Carlo Conti. È stato colui che mi ha supportato nel mio percorso artistico e dato la possibilità di esprimermi. Io conduttore di Sanremo? Non so, è una cosa che valuterei nel momento in cui arriva eventualmente una proposta”.