Francesco Gabbani: guarda il video di “La mira”, girato ad Abbey Road

Oggi, venerdì 6 maggio, alle 18.00 l’artista incontrerà i fan instore in piazza Giuseppe Garibaldi a Napoli per un firmacopie del nuovo disco. A partire dal 28 giugno invece sarà in tour par l’Italia; dopo le date estive, sono già in programma due concerti dei palazzetti a Milano l’1 ottobre e a Roma l’8 ottobre. I biglietti per i live di Francesco Gabbani sono già disponibili, a la prima occasione per vedere l'artista esibirsi dal vivo sarà il 21 maggio in piazza Duomo a Milano per RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO.