Francesco Gabbani è pronto al tour estivo al grido di “Peace & Love”

Nel nuovo singolo, in particolare, Gabbani rivisita il concetto di porgere l’altra guancia, un gesto che potrebbe rivelarsi il primo passo per rendere il mondo migliore. È ciò che l’artista fa anche nel video ufficiale del brano, in rotazione su Radio Italia TV, quando, nelle inedite vesti di barista, accetta la sfida a carte di un giovanissimo cliente: la sconfitta contro il ragazzino non rovina il festoso clima che travolge tutti gli altri clienti, serviti dallo stesso Francesco, tra una mano di carte e l’altra, fino a pochi istanti prima.