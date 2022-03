Francesco Gabbani diventa conduttore tv di uno show sull’ambiente

Il programma andrà in onda l’8 aprile, in prima serata, su Rai1: “È uno show di nuova concezione, uno spettacolo che avrò l'onore di condurre”, spiega Gabbani sui social, dove ha diffuso le prime informazioni sul suo nuovo impegno. “Si parlerà di temi importanti come la sostenibilità e il futuro del nostro Pianeta”.