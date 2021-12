Francesco Gabbani Day: parte il conto alla rovescia a Radio Italia e Corriere della Sera

Francesco Gabbani sarà il protagonista assoluto di una giornata di musica e chiacchierate, con tante curiosità sulla sua carriera e sulla sua vita. L’artista si collegherà a sorpresa nel corso delle dirette di Radio Italia solomusicaitaliana per raccontarsi e far ascoltare una sua canzone, dal suo debutto all’Ariston con “Amen” al suo ultimo singolo “Spazio Tempo”, colonna sonora della serie tv “Un professore”, passando per il brano della sua consacrazione “Occidentali’s karma”.