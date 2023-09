Francesco Gabbani: compleanno e concerto a casa con Andrea Bocelli in regalo

Francesco Gabbani aspettava da tempo il 9 settembre, giorno in cui avrebbe compiuto gli anni come meglio non poteva, cioè esibendosi in concerto nei luoghi in cui è cresciuto. Al pubblico di Carrara, oltre alle sue tante fortunate canzoni, ha regalato un momento indimenticabile portando Andrea Bocelli sul palco. Accompagnato al pianoforte da Francesco, il tenore toscano ha interpretato la celebre romanza “Nessun dorma”.