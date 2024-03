Francesco De Gregori e Checco Zalone: nuova data alle Terme di Caracalla

In questi due concerti unici e irripetibili, De Gregori e Zalone presenteranno dal vivo l'album di coppia “Pastiche”, in uscita il 12 aprile, in cui il comico ha accompagnato al pianoforte la voce del grande cantautore. Nella tracklist, ricca di interpretazioni di grandi classici della musica italiana, ci sarà anche l'inedito “Giusto o sbagliato”.