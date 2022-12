Francesca Michielin, triplo sold out e triplo raddoppio: le nuove date a teatro

Il “Bonsoir! - Michielin10 a teatro” non segue solo gli intimi live andati in scena a dicembre al Mosso di Milano, ma un 2022 che in generale ha regalato grosse soddisfazioni alla cantante: dalla partecipazione a Sanremo come direttrice d’orchestra di Emma alla pubblicazione del libro “Il cuore è un organo”, dalla nomination ai David di Donatello e ai Nastri d’Argento 2022 fino alla conduzione di X Factor, senza dimenticare la seconda stagione del suo podcast “Maschiacci”.