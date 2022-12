Francesca Michielin svela i suoi buoni propositi per il 2023

“Quindi? buoni propositi per l’anno nuovo? Regali ricevuti e riciclati? Messaggi che non dovevate mandare e avete mandato? Amici amici ma poi non vi regalano neanche la bici ecc?”, ha chiesto Francesca ai suoi follower facendo un mini-sondaggio. Chiaramente si è messa in gioco anche lei rispondendo alle domande. “Dormire di più, prendermi cura di me e lasciarmi amare. Regali bellissimi, riciclati più di uno ? La sostenibilità è la chiave, no? Non ho risposto agli ex, ahah. Un sacco di persone che reputavo amiche non si sono degnate manco di un messaggio, allora ho scritto io a loro. il tempo farà il suo corso e capirò meglio chi posso reputare davvero amico e chi no”, ha scritto la cantante veneta.