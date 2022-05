Francesca Michielin su Mahmood e Blanco: “Brividi illuminerà il palco di Torino”

L’artista ha partecipato a Eurovision, nel 2016, a Stoccolma (Svezia), con No Degree of Separation (Nessun grado di separazione). Si è classificata 16esima. Tra l’altro, come ha ricordato la cantante stessa nel filmato esclusivo per Aspettando Eurovision 2022, quell’anno, a Eurovision ha vinto una cantante ucraina, Jamala. “Ricordo quel momento come un momento di grandissima emozione. E sono felice che quest’anno tutti questi Paesi si riuniscano per cantare, per condividere musica insieme. Quindi, buona musica a tutti e buon Eurovision”, ha concluso Francesca nella clip esclusiva realizzata per Radio Italia solomusicaitaliana.