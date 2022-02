Francesca Michielin si laurea con il massimo dei voti in Canto Jazz

“Avevo paura di non riuscire a meravigliarmi, a stupirmi, di non poter più condividere momenti di felicità e poi...”, ha spiegato Francesca Michielin su Instagram pubblicando alcune immagini della giornata del suo esame in Conservatorio e della festa post Laurea. Per la cantante è stata preparata una torta a tema musicale e sua mamma, non sapendo che voto avrebbe preso, ha comprato un sacco di candeline a forma di numero, in modo da essere pronta per ogni evenienza: alla fine Francesca ha meritato il 110.