Francesca Michielin: “Ottanio”, il brano in regalo a chi prenota il suo libro

Un nuovo libro, una nuova canzone e un nuovo programma televisivo per Francesca Michielin. Sono tantissime le novità per la cantante concentrate in questi giorni: con il pre-order del suo primo romanzo, si può ascoltare ancora “Ottanio”, un brano scritto appositamente per accompagnare la lettura de “Il cuore è un organo”. In attesa della sua pubblicazione, Francesca si lancia anche in una nuova avventura a contatto con la natura sul piccolo schermo.