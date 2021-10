Francesca Michielin: la nuova fase creativa e il sogno nel cassetto

Raccontaci un po' di Sanremo insieme a Fedez, con “Chiamami per nome”... È stato un Sanremo strano perché non c'erano tutte le cose sanremesi che ovviamente si fanno, come andare in giro, vedere gente... Sia io sia Federico l'abbiamo vissuto come un qualcosa in più, era come dire “Siamo qui, ascoltateci”. Non solo noi, la musica in generale, anche per far riflettere sui lavoratori dello spettacolo che sono stati fermi per tantissimo tempo. Uno pensa all'artista e basta ma c'è dietro tutta una macchina che si muove che con Sanremo almeno si è un po' mossa.