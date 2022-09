Francesca Michielin: il singolo Occhi Grandi Grandi, il podcast e il tour

“La domenica del 19 gennaio 1986 fu un giorno importante per la Juventus e no, non per il pareggio in casa del Pisa, ma perché nacque Claudio Marchisio, che è l’ospite della seconda puntata di Maschiacci 2”, annuncia Francesca Michielin in veste di tifosa bianconera, “Anche se siamo entrambi gobbi, tranquilli, il focus non è solo il calcio, ma il rispetto, l’inclusione, la cultura sportiva, che ‘il principino’ ha portato avanti dentro e fuori dal campo”.