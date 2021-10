Francesca Michielin, fra passato, presente e futuro

Francesca è tornata l’8 ottobre con un nuovo singolo, Nei tuoi occhi, scritto per la colonna sonora del film Marilyn ha gli occhi neri. I due protagonisti della pellicola, Miriam Leone e Stefano Accorsi, sono pure nel video ufficiale di Nei tuoi occhi. Francesca conosceva già Miriam Leone. Le due si erano incontrate per il cortometraggio A cup of coffee with Marilyn, per il quale Francesca ha realizzato la colonna sonora e Miriam ha recitato. Entrambe le volte Miriam si è dimostrata “alla mano” e “molto piacevole”. Invece, Francesca non aveva mai avuto a che fare con Stefano Accorsi. Lui si è definito un “super fan” di Francesca. È stato incredibile e curioso (ha infatti fatto tante domande). Insomma si è mostrato per il grande professionista del cinema qual è. Un professionista perennemente alla ricerca e con la voglia di mettersi in gioco, un po’ come Francesca.