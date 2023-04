Francesca Michielin: dopo i teatri, ancora in tour con L’Estate dei Cani Sciolti

Il tour estivo, al via esattamente il 12 luglio da Sarzana (La Spezia), farà infatti tappa anche in luoghi di montagna come Ponte di Legno - Tonale e Bardonecchia. In generale, girerà i festival italiani fino alla fine dell’estate: in calendario, c’è anche un appuntamento a Milano, il 10 settembre, in una location ancora da definire; il gran finale, invece, sarà il 18 settembre al Teatro Romano di Verona.