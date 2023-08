Francesca Michielin annulla due date per problemi di salute

Francesca Michielin, per l'annuncio, ha scelto il suo profilo Instagram, dove ha pubblicato un video in cui si rivolge direttamente ai suoi fan: "Per me è importante, a maggior ragione in una situazione del genere, potervi parlare, potervelo dire a voce", ha esordito. Ha proseguito poi spiegando che tra qualche giorno dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico, nulla di cui allarmarsi, ha sottolineato. L'artista ha poi promesso che tornerà "più forte di prima a settembre", per proseguire il tour. "Mandatemi le vostre good vibes", ha chiesto infine al suo pubblico.