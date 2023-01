Francesca Michielin alza il sipario sulle sue nuove canzoni

Nel momento in cui uscirà l’album, di cui Francesca ha curato ogni singolo dettaglio dalla scrittura alla realizzazione passando per la produzione, il “bonsoir! - Michielin10 a teatro” avrà fatto registrare il debutto con la doppia data a Bassano del Grappa. La vendita dei biglietti per i concerti sta andando benissimo: le ultime novità raccontano di un sold out a Bologna e di 2 date aggiunte il 4 aprile al Teatro Nuovo di Ferrara e il 18 aprile al Teatro Verdi di Padova.