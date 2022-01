Francesca Michielin, alle prese con la tesi di laurea, non scorda un compleanno speciale

Per l'artista veneta, che ha da poco iniziato le celebrazioni per i 10 anni di carriera, il 12 gennaio non potrà mai essere un giorno come gli altri. Nel 2018 ha infatti pubblicato l’album “2640”, trascinato al successo da canzoni come “Io non abito al mare”, arrivato a quota 20 milioni di clic con il video.