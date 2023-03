Francesca Michielin: a Milano, gioca la sua “partita” davanti a Fedez e Chiara

“Distratto”, con una parte in inglese, ci ricorda da dove è partita la carriera di Francesca, nel 2012, mentre “Quello che ancora non c’è” ci fa rendere conto dell’artista che è diventata: “Quando sono entrata in Conservatorio, mi hanno detto: ‘Tu sei la cantante della musica leggera...’. No, io sono la pesantona!”, racconta scherzando prima dell’ultimo singolo. “Ho 10 anni in più, ma è venuta fuori la fragilità che tante volte ho cercato di nascondere. Per fortuna, non riesco a fare tutto e non sempre so cosa voglio: per questo, dopo tanti anni, ho voluto mettere questa canzone in questo disco. Che sia un abbraccio per tutte quelle persone che sono qui e stanno vivendo un momento complesso, perché... quello che ancora non c’è arriverà da sé”.