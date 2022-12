Francesca Michielin: 3 nuove date a teatro e “un 2023 pieno di sorprese”

I festeggiamenti per celebrare il traguardo dei dieci anni di carriera in musica partiranno così dalla nuova data zero del 22 febbraio di Bassano del Grappa, sua città da cui tutto è iniziato, per poi proseguire il viaggio nei principali teatri d’Italia a cui ora si aggiungono le date del 4 marzo al Teatro Doglio di Cagliari e del 22 aprile al Teatro Bellini di Napoli. Le prevendite online dei biglietti cominciano dalle ore 12:00 di domani, mentre la messa in vendita generale scatta alle 11 di mercoledì 14 dicembre 2022.