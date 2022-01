Francesca Michielin: 10 anni di carriera. L'esordio con “Distratto”

In questi dieci anni, la Michielin ha pubblicato quattro album in studio: “Riflessi di me”, “di10”, “2640” e “Feat (Stato di natura)”, oltre ai vari repack, ha tenuto concerti in tutta Italia e ha partecipato due volte al Festival di Sanremo, salendo sempre sul podio: nel 2016 era in gara con “Nessun brano di separazione”, con cui ha rappresentato l'Italia all'Eurovision Song Contest, mentre nel 2021 con “Chiamami per nome”, insieme a Fedez.