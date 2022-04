Fiorella Mannoia: ecco le date del nuovo tour estivo

Il calendario di “LA VERSIONE DI FIORELLA TOUR – ESTATE” è in aggiornamento continuo e comprende già dieci concerti: l’8 luglio l’artista sarà alla Cavea Auditorium Parco Della Musica di Roma, il 22 al Giardino Romantico di Palazzo Reale a Napoli, il 31 in Piazza Federico II a Jesi (AN), il 7 agosto al Festival Suoni Controvento di Gualdo Tadino (PG), il 10 in Piazza Carli ad Asiago (VI), il 13 in Piazza Libertini a Lecce, il 17 al Porto Turistico di Maiori (SA), il 19 al Teatro Greco di Siracusa, il 20 in Piazza Stazione a Bagheria (PA) e il 21 al Teatro Lucio Dalla di Partanna (TP).