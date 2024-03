Fiorella Mannoia: donne e uomini devono lottare uniti contro gli stereotipi

“Continuamente mi arrivano lettere di persone che si confidano e intavoliamo una certa corrispondenza anche via internet, ma io penso che ognuna di noi ha avuto un episodio di una certa forma di violenza psicologica. Dobbiamo scrollarci di dosso la sindrome della crocerossina: io lo salverò, cambierà, oggi era sgarbato ma forse è colpa mia, allora è meglio che io faccia un passo indietro... Sono cose che abbiamo visto fare alle nostre madri, il film della Cortellesi lo racconta benissimo: la donna sempre un passo indietro perché altrimenti lui si sente sminuito, se la donna guadagna di più si sente in colpa… piano piano si fanno dei passi, le rivoluzioni sono lunghe da fare però anche noi dobbiamo lavorare su noi stesse, perché anche noi abbiamo la nostra responsabilità quando un uomo arriva a prevaricarci, a sminuire la nostra autostima e la nostra autonomia, per cui lavoriamo tutti e lavoriamo insieme! Se tu pensi che nei centri antiviolenza la maggior parte delle donne non hanno un reddito, non hanno un conto intestato. Quando vanno via di casa, se non hanno un’autonomia economica non possono stare nei centri antiviolenza per l’eternità con i figli. Ci dovrebbe essere una legge, un’agevolazione, un sostegno per i centri antiviolenza e per le donne che ne escono per trovare loro una sistemazione, un lavoro”.