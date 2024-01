Fiorella Mannoia canta per le donne: Sanremo apre un 2024 di festa sul palco

“Mariposa” viene presentata come “un vero e proprio manifesto di donne”, in cui Fiorella canta le voci di ognuna di loro, per raccontare tutti i loro stati d’animo e tutti i loro opposti, tra libertà, forza, dolore, gioia, amore e non solo. Tutte queste voci, alla fine, si uniscono in un unico grande messaggio, un grido da portare avanti con impegno, in ogni occasione: l’identità di ogni donna è eterna e inviolabile.