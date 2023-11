Fiorella Mannoia cambia il finale di Quello che le donne non dicono

Il verso in questione è "Neanche quando ti diremo ancora un altro sì". “La cantavo e pensavo 'Non è mica detto, perché danno per scontato che dobbiamo dire un sì? Potrebbe essere un forse, o un no. E quando una donna dice no, con qualsiasi vestito, in qualsiasi circostanza e condizione, è un no'”, ha spiegato Fiorella Mannoia in un’intervista a La Repubblica. “Purtroppo leggendo le cronache, ci si rende conto che la violenza sulle donne sembra essere una cosa che non trova soluzione, anzi pare che le cose stiano peggiorando, e oggi la rete divulga di più le notizie delle violenze e questo ci dà la dimensione del fenomeno”, ha proseguito facendo riferimento anche all’omicidio di Giulia Cecchettin, per il quale è accusato l’ex fidanzato Filippo Turetta. “È una guerra e a innescarla è sempre lo stesso movente: un uomo che non accetta la volontà di una donna, ma a preoccuparmi è anche il fatto che alla violenza ci si abitui, per questo è fondamentale mantenere i riflettori puntati”, ha continuato.