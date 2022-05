Finale Eurovision, ascolti record: vince l'Ucraina, Mahmood e Blanco sesti

Record di ascolti per la finale dell'Eurovision Song Contest, che si è tenuto a Torino e che ha visto trionfare l'Ucraina con la Kalush Orchestra. Sesti Mahmood e Blanco con la loro “Brividi”. Superospiti i Måneskin, che hanno presentato per la prima volta dal vivo il nuovo singolo “Supermodel”: Damiano era zoppicante per una storta presa a Londra durante le riprese del videoclip del brano, ma l'esplosione di energia non è certo mancata. Calo di pressione per Laura Pausini.