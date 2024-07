FIMI, le classifiche di metà anno: i singoli più venduti arrivano da Sanremo

Completano il podio altri due brani in gara all'ultimo Festival di Sanremo. Al secondo posto, c'è “I p' me, tu p' te” di Geolier., al terzo “Sinceramente” di Annalisa, proprio come accaduto all'Ariston. C'è tanto Sanremo anche nel resto della top five: appena fuori dal podio troviamo “100 messaggi”, il singolo che Lazza ha presentato da ospite durante la serata finale, mentre in quinta posizione c'è il brano vincitore del Festival: “La noia” di Angelina Mango.